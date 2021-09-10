Зеленский допустил вероятность войны с Россией
11:05 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming. Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".
В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. "После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", - отметил он.
При этом Украина в ходе визита украинской делегации в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО. "Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО", - отметил глава государства.
НОВОСТИ
- 11:32 10.09.2021
- В Дагестане ликвидированы двое боевиков - НАК
- 11:20 10.09.2021
- Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
- 11:18 10.09.2021
- Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey
- 11:00 10.09.2021
- Новый план вакцинации в США затронет около ста миллионов человек
- 10:32 10.09.2021
- Полицейские в Ленинградской области спасли десятилетнюю девочку от педофила
- 10:20 10.09.2021
- Строительство "Северного потока - 2" полностью завершено - "Газпром"
- 10:05 10.09.2021
- Пакистан опроверг утверждения о помощи талибам в захвате Панджшера
- 10:00 10.09.2021
- В Дании отменены все коронавирусные ограничения - радио
- 09:32 10.09.2021
- Заявления талибов о правах человека остались пустыми словами - афганский постпред при ООН
- 09:20 10.09.2021
- Противостояние КНР и США поставит под угрозу обе страны и весь мир - Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать