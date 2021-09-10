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НОВОСТИ

Зеленский допустил вероятность войны с Россией

11:05 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming. Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".

В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. "После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", - отметил он.

При этом Украина в ходе визита украинской делегации в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО. "Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО", - отметил глава государства. 

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