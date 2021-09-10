Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
11:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приговоренный к пожизненному заключению террорист Нурпаши Кулаев, захвативший в 2004 году школу в Беслане, подал прошение о пересмотре приговора. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
"Мы получили от Нурпаши Кулаева прошение о пересмотре приговора. По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ", - сказал Цгоев.
Кулаев отбывает пожизненный срок в колонии в ЯНАО.
В результате теракта, совершенного 1 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана, когда террористы захватили в заложники свыше 1 200 учащихся, их родственников и учителей, погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка. 31 террорист в ходе операции был ликвидирован, боевика Нурпашу Кулаева арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Шамиль Басаев, который был ликвидирован в 2006 году.
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