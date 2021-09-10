В Дагестане ликвидированы двое боевиков - НАК
11:32 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ.
"Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита", - сообщает НАК.
Начальник республиканского УФСБ принял решение о введении режима КТО. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ", - сообщили в НАК.
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