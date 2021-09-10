0
0
67
НОВОСТИ

В Дагестане ликвидированы двое боевиков - НАК

11:32 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ.

"Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита", - сообщает НАК.

Начальник республиканского УФСБ принял решение о введении режима КТО. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ", - сообщили в НАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:20 10.09.2021
Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
0
96
11:18 10.09.2021
Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey
0
82
11:05 10.09.2021
Зеленский допустил вероятность войны с Россией
0
128
11:00 10.09.2021
Новый план вакцинации в США затронет около ста миллионов человек
0
126
10:32 10.09.2021
Полицейские в Ленинградской области спасли десятилетнюю девочку от педофила
0
189
10:20 10.09.2021
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершено - "Газпром"
0
209
10:05 10.09.2021
Пакистан опроверг утверждения о помощи талибам в захвате Панджшера
0
185
10:00 10.09.2021
В Дании отменены все коронавирусные ограничения - радио
0
197
09:32 10.09.2021
Заявления талибов о правах человека остались пустыми словами - афганский постпред при ООН
0
219
09:20 10.09.2021
Противостояние КНР и США поставит под угрозу обе страны и весь мир - Си Цзиньпин
0
234

Возврат к списку