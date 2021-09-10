Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey
11:18 10.09.2021
С 10 по 12 ноября 2021 года состоится международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.
Мероприятие будет проходить на протяжении трех дней.
В первый день запланирована специальная секция по проблемам этики ИИ. Эксперты обсудят вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта (ИИ), роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные отрасли экономики.
Второй день - научный, он будет посвящён последним разработкам в области ИИ. Также в этот день будут анонсированы продукты Sber AI, состоится награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и награждение победителей Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AIIJC), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ.
В третий день пройдёт конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).
Также на мероприятии учрежденный Сбером Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute) представит первые результаты своих проектов.
В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес.
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