Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey

11:18

С 10 по 12 ноября 2021 года состоится международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.

Мероприятие будет проходить на протяжении трех дней.

В первый день запланирована специальная секция по проблемам этики ИИ. Эксперты обсудят вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта (ИИ), роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные отрасли экономики.

Второй день - научный, он будет посвящён последним разработкам в области ИИ. Также в этот день будут анонсированы продукты Sber AI, состоится награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и награждение победителей Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AIIJC), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ.

В третий день пройдёт конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Также на мероприятии учрежденный Сбером Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute) представит первые результаты своих проектов.

В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес.