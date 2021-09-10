В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 341, до 7 102 625. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 121, до 6 357 272. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 789 против 794 днем ранее, до 191 165. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,69%, следует из данных штаба.