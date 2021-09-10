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Путин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

12:05 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил церемонию прощания с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым, которая проходит в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) этого ведомства. Кортеж главы государства въехал на территорию НЦУКС.

Траурное мероприятие длится с 7 утра, оно разделено на несколько частей. Для коллег, друзей и сослуживцев прощание состоялось с 09:00 до 10:30 мск.

Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, откуда он родом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, непосредственно на похоронах Зиничева Путин присутствовать не планирует.

Руководитель МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

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