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Вручение Шнобелевской премии прошло в онлайн-формате

12:20 10.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Шнобелевскую премию мира, награждение которой прошло накануне в онлайн-формате, получили три американских исследователя. Они доказали, что борода у мужчин защищает лицо в драке.

Растительность на лице поглощает почти 40% энергии удара. К такому заключению после ряда опытов пришли американцы Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер. Для эксперимента они использовали человеческий череп, обтянутый овечьей шерстью. Сами исследователи не ожидали приза и в ходе награждения сказали, что рассчитывали на награду в области биологии.

Однако биологическую премию получила шведский специалист Сюзанна Шётц за анализ спектра звуков, издаваемых домашними кошками. Вместо благодарственной речи учёную попросили воспроизвести несколько кошачьих звуков, которые в этот момент пришли ей в голову.

Примечательной стала награда и в области экономики. Её получил француз украинского происхождения Павел Блаватский за исследование, согласно которому ожирение политиков в стране прямо характеризует уровень коррупции в ней.

Шнобелевскую премию вручают ежегодно с 1991 года. Как говорят сами организаторы, это награды за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься.  Эхо Москвы

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