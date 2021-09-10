Вручение Шнобелевской премии прошло в онлайн-формате
12:20 10.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Шнобелевскую премию мира, награждение которой прошло накануне в онлайн-формате, получили три американских исследователя. Они доказали, что борода у мужчин защищает лицо в драке.
Растительность на лице поглощает почти 40% энергии удара. К такому заключению после ряда опытов пришли американцы Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер. Для эксперимента они использовали человеческий череп, обтянутый овечьей шерстью. Сами исследователи не ожидали приза и в ходе награждения сказали, что рассчитывали на награду в области биологии.
Однако биологическую премию получила шведский специалист Сюзанна Шётц за анализ спектра звуков, издаваемых домашними кошками. Вместо благодарственной речи учёную попросили воспроизвести несколько кошачьих звуков, которые в этот момент пришли ей в голову.
Примечательной стала награда и в области экономики. Её получил француз украинского происхождения Павел Блаватский за исследование, согласно которому ожирение политиков в стране прямо характеризует уровень коррупции в ней.
Шнобелевскую премию вручают ежегодно с 1991 года. Как говорят сами организаторы, это награды за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься. Эхо Москвы
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