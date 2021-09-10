Завершение строительства "Северного потока-2" - это геополитическая победа Москвы - Fitch

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2" закончилось спустя три года, несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран. Завершение проекта можно рассматривать как геополитическую победу России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Завершение строительства "Северного потока - 2" - это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии - Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом", - сказал он.

Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.