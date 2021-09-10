Сергунина: На конкурс «Московская реставрация» подано более 60 заявок

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершился прием заявок на ежегодный столичный конкурс «Московская реставрация». Целью проходящего 11 раз в столице конкурса является определение самых значимых, реализованных в 2020 и 2021 годах реставрационных проектов, а также - поощрение их авторов - информирует официальный сайт мэра Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, «В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на ул. 2-я Брестская, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта «Активный гражданин».

В материале отмечается, что цель конкурса - определение важных реставрационных проектов прошлого и нынешнего годов, и награждение их авторов. Конкурс будет проводиться 11 раз, на нем будут представлены городские усадьбы, объекты монументального искусства и культового зодчества, садово-парковое искусство и другие объекты культурного наследия. Также мероприятие способствует популяризации московской реставрационной школы и привлечение внимания к историческим архитектурным памятникам.

На сайте отмечается, что в состав жюри входят эксперты в сфере сохранения культурного наследия, в октябре жюри определит лауреатов конкурса, а награждение победителей традиционно пройдет в декабре.

В конкурсе отмечаются следующие номинации: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

Наградами конкурса «Московская реставрация» за 10 лет было отмечено 400 лауреатов.