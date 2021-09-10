РФ не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что РФ примет участие в соответствующем мероприятии, представитель Кремля ответил отрицательно. "Нет, не могу, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Нет, Россия никак не будет принимать участие".