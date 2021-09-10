Москва с сожалением восприняла заявление Киева о возможности войны РФ и Украины - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С сожалением", - ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям.