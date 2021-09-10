В Москве выявили 1 566 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
13:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 566 против 1 801 днем ранее, до 1 582 641. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 935 человек, следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 13:12 10.09.2021
- Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг
- 13:05 10.09.2021
- Москва с сожалением восприняла заявление Киева о возможности войны РФ и Украины - Песков
- 13:00 10.09.2021
- РФ не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана
- 12:55 10.09.2021
- Сергунина: На конкурс «Московская реставрация» подано более 60 заявок
- 12:32 10.09.2021
- Завершение строительства "Северного потока-2" - это геополитическая победа Москвы - Fitch
- 12:20 10.09.2021
- Вручение Шнобелевской премии прошло в онлайн-формате
- 12:05 10.09.2021
- Путин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым
- 12:00 10.09.2021
- В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 10.09.2021
- В Дагестане ликвидированы двое боевиков - НАК
- 11:20 10.09.2021
- Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать