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В Москве выявили 1 566 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

13:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 566 против 1 801 днем ранее, до 1 582 641. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 935 человек, следует из сообщения штаба.

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