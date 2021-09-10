Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" двенадцати городам
13:32 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Алдану, г. Бологое, г. Воркуте, г. Дзержинску, г. Кемерово, г. Костроме, г. Лысьве, г. Мончегорску, г. Охе, г. Ступино, г. Сызрани, г. Чите", - приводит пресс-служба текст документа.
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