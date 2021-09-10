0
0
177
НОВОСТИ

Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" двенадцати городам

13:32 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Алдану, г. Бологое, г. Воркуте, г. Дзержинску, г. Кемерово, г. Костроме, г. Лысьве, г. Мончегорску, г. Охе, г. Ступино, г. Сызрани, г. Чите", - приводит пресс-служба текст документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:57 10.09.2021
Академик Румянцев: программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза
0
7
14:32 10.09.2021
Зеленский заявил, что хочет выполнить предвыборные обещания за один срок, а потом отдыхать
0
69
14:20 10.09.2021
Андрей Воробьев проверил результаты ремонта в почтовом отделении в Красногорске
0
89
14:12 10.09.2021
РФ готова поставлять водород в ФРГ с последующим транзитом в страны Европы - Решетников
0
103
14:00 10.09.2021
Банк России вновь повысил ключевую ставку
0
137
13:45 10.09.2021
Единороссы внесли в ГД законопроект об ужесточении наказания за педофилию
0
94
13:20 10.09.2021
В Москве выявили 1 566 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
185
13:12 10.09.2021
Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг
0
183
13:05 10.09.2021
Москва с сожалением восприняла заявление Киева о возможности войны РФ и Украины - Песков
0
229
13:00 10.09.2021
РФ не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана
0
209

Возврат к списку