0
0
100
НОВОСТИ

РФ готова поставлять водород в ФРГ с последующим транзитом в страны Европы - Решетников

14:12 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников на встрече с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром.

"Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - приводит слова Решетникова пресс- служба МЭР.

Министр также подчеркнул, что РФ готова заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики вместе с другими странами, включая ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:57 10.09.2021
Академик Румянцев: программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза
0
7
14:32 10.09.2021
Зеленский заявил, что хочет выполнить предвыборные обещания за один срок, а потом отдыхать
0
69
14:20 10.09.2021
Андрей Воробьев проверил результаты ремонта в почтовом отделении в Красногорске
0
89
14:00 10.09.2021
Банк России вновь повысил ключевую ставку
0
137
13:45 10.09.2021
Единороссы внесли в ГД законопроект об ужесточении наказания за педофилию
0
94
13:32 10.09.2021
Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" двенадцати городам
0
178
13:20 10.09.2021
В Москве выявили 1 566 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
185
13:12 10.09.2021
Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг
0
183
13:05 10.09.2021
Москва с сожалением восприняла заявление Киева о возможности войны РФ и Украины - Песков
0
229
13:00 10.09.2021
РФ не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана
0
209

Возврат к списку