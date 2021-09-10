РФ готова поставлять водород в ФРГ с последующим транзитом в страны Европы - Решетников
14:12 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников на встрече с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром.
"Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - приводит слова Решетникова пресс- служба МЭР.
Министр также подчеркнул, что РФ готова заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики вместе с другими странами, включая ФРГ.
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