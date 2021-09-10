Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг
13:12 10.09.2021
Столичные центры госуслуг работают лучше мировых коммерческих компаний - такое мнение высказал американский эксперт в сфере культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул на IV Форуме социальных инноваций регионов в ходе заседания «Клиентоцентричная модель как драйвер развития государства».
«Вы во многом начинаете опережать Запад. В центрах госуслуг «Мои документы» я увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах. И это прекрасно. Офисы «Мои документы» работают семь дней в неделю без выходных. Хорошо, когда есть возможность слушать клиента и делать так, как он хочет», — отметил американский эксперт.
Он заявил, что в Соединенных Штатах таким сервисом не располагает ни одно агентство, другими словами, государственное учреждение опережает коммерческие компании по уровню сервиса. На взгляд Джона Шоула «это рождает доверие».
Напоминаем: IV Форум социальных инноваций регионов проходит с 9 по 11 сентября в Гостином дворе.
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