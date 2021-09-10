Зеленский заявил, что хочет выполнить предвыборные обещания за один срок, а потом отдыхать

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о желании баллотироваться на второй срок, однако заявил, что хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе нынешнего срока, а затем "поехать отдыхать". Об этом он сообщил в пятницу в комментарии изданию "Украинская правда".

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил он на вопрос о том, будет ли участвовать в следующих выборах президента Украины.