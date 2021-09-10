Единороссы внесли в ГД законопроект об ужесточении наказания за педофилию
13:45 10.09.2021
Законопроект о пожизненном сроке лишении свободы педофилов-рецидивистов внесено в Госдуму парламентариями «Единой России» - сообщила пресс-служба председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, одного из авторов проекта.
«Сегодня члены партии «Единая Россия» - сенатор РФ Андрей Турчак, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — информирует сообщение.
Законопроект максимально ужесточает наказание за повторные преступления в отношении лиц, не достигших 18 лет (пожизненное заключение), а также за преступные действия, сопряженные с другим тяжким или особо тяжким преступлением.
«Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщил в своем Telegram-канале Александр Хинштейн, «Единая Россия» разрабатывает законопроект, позволяющий контролировать педофилов, вышедших на свободу и выступает за "максимально суровое наказание" для лиц, совершивших преступления против детей.
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