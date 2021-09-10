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Академик Румянцев: программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза

14:57 10.09.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева
Диагностика иммунодефицитов на ранней стадии позволит спасти множество жизней и снизить расходы здравоохранения примерно в 4,3 раза - отметил детский онколог-гематолог основатель центра им. Д. Рогачева академик РАН Александр Румянцев в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Орфаника».

«Действующая в России госпрограмма неонатального скрининга на первичные иммунодефициты позволяет выявить около 400 пациентов с тяжелыми заболеваниями в год. Если расширять программу, в частности, внедрять тесты на Т-В-лимфоцитопению, мы сможем выявлять иммунодефициты у 3000 детей в возрасте до 3 лет. Таким образом мы получим в 8-10 раз больше пациентов с установленным диагнозом, сможем раньше начать лечение и добиться лучших показателей по выздоровлению», — рассказал Александр Румянцев.

Он напомнил, что генетические дефекты и первичные иммунодефициты могут проявляться в любом возрасте, из 4 000 человек, состоящий в Российском регистре иммунодефицитов 36% - взрослые. Наиболее действенное лечение первичных иммунодефицитов, по мнению академика РАН, — трансплантация костного мозга, которая увеличивает выживаемость пациентов на 80%.

Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным дано поручение Минздраву в рамках расширения программы неонатального скрининга с 2022 года включить в нее скрининг новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. Планируется первоначальный список госгарантий оказания бесплатной медпомощи из средств бюджета расширить с пяти до тридцати шести заболеваний.

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