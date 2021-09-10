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Совет ЕС продлил персональные санкции против граждан РФ на полгода, до 15 марта 2022 года

15:00 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС продлил в 15-й раз на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", - говорится в документе.

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