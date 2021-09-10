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РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

15:12 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Об этом говорится в тексте совместного заявления премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", - говорится в заявлении.

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