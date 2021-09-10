Реакция талибов на протесты в Афганистане становится все более жесткой - ООН

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) стали жестче реагировать на протестные акции в Афганистане, применяя против их участников боевые патроны и дубинки. Об этом сообщил в пятницу офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека, информирует Рейтер.

Как отметили в комиссариате, "реакция талибов на мирные марши в Афганистане становится все более жестокой: власти применяют боевые патроны, дубинки и кнуты, в результате чего погибли по меньшей мере четверо протестующих".

После завершения операции США в Афганистане и вывода оттуда войск западной коалиции радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей территорией страны. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".

Все члены временного правительства - мужчины, тогда как ранее талибы заявляли, что в управлении страной смогут участвовать и женщины. Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана. Как пояснил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет планируется включить представителей всех слоев афганского общества.

С понедельника в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам провинции Панджшер. Люди протестуют против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами, а также выступают в защиту прав женщин.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.