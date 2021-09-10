Цифровая гигиена необходима для здорового развития школьников - Евгений Нифантьев
15:30 10.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
Эксперт считает, что информационная перегруженность засоряет мозг ребенка, и отмечает, что увлеченность детей виртуальным миром кроме физиологических последствий вызывает потерю социальных навыков и невозможность полноценно усваивать информацию: «безобидные просмотры убивают зачатки аналитического мышления, появляется синдром рассеянного внимания – ребенок не может сосредоточиться на решении задачи, постоянно отвлекается и теряет время. Кроме того, в школьные годы формируется осанка. И побочными эффектами от чрезмерного зависания в интернете могут стать искривленный позвоночник и испорченное зрение», – отмечает Нифантьев.
По его мнению самый действенный и доступный способ борьбы с гаджетозависимостью - внимание и общение с детьми. Чтение, кружки, секции, интересный совместный досуг разовьют у школьника социальные навыки, привьют любознательность и желания развиваться как личность. Только уделяя внимание детям можно вырастить умное и здоровое поколение - считает общественный и политический деятель.
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