0
0
109
НОВОСТИ

Цифровая гигиена необходима для здорового развития школьников - Евгений Нифантьев

15:30 10.09.2021

001.jpg
Автор фото: Галина Бродская
Для школьников цифровая гигиена так же необходима как сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки - заявил на тематическом круглом столе председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Эксперт считает, что информационная перегруженность засоряет мозг ребенка, и отмечает, что увлеченность детей виртуальным миром кроме физиологических последствий вызывает потерю социальных навыков и невозможность полноценно усваивать информацию: «безобидные просмотры убивают зачатки аналитического мышления, появляется синдром рассеянного внимания – ребенок не может сосредоточиться на решении задачи, постоянно отвлекается и теряет время. Кроме того, в школьные годы формируется осанка. И побочными эффектами от чрезмерного зависания в интернете могут стать искривленный позвоночник и испорченное зрение», – отмечает Нифантьев.

По его мнению самый действенный и доступный способ борьбы с гаджетозависимостью - внимание и общение с детьми. Чтение, кружки, секции, интересный совместный досуг разовьют у школьника социальные навыки, привьют любознательность и желания развиваться как личность. Только уделяя внимание детям можно вырастить умное и здоровое поколение - считает общественный и политический деятель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:25 10.09.2021
Роман Романенко призывает запретить обустройство платных парковок во дворах жилых домов
0
9
16:12 10.09.2021
Для возвращения инфляции к 4% может понадобиться не одно повышение ключевой ставки - ЦБ РФ
0
54
16:00 10.09.2021
Надстройка корабля загорелась в сухом доке в Кронштадте
0
80
15:47 10.09.2021
Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии
0
117
15:32 10.09.2021
Реакция талибов на протесты в Афганистане становится все более жесткой - ООН
0
139
15:12 10.09.2021
РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства
0
160
15:00 10.09.2021
Совет ЕС продлил персональные санкции против граждан РФ на полгода, до 15 марта 2022 года
0
168
14:57 10.09.2021
Академик Румянцев: программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза
0
162
14:32 10.09.2021
Зеленский заявил, что хочет выполнить предвыборные обещания за один срок, а потом отдыхать
0
202
14:20 10.09.2021
Андрей Воробьев проверил результаты ремонта в почтовом отделении в Красногорске
0
199

Возврат к списку