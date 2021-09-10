Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии

15:47

О введении и отмене ограничений в связи с пандемией в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В частности он написал о встрече с жителями юго-запада Москвы и о том, как и почему применяются те или иные меры ввода или отмены санограничений.

По его словам, в период пандемии были приняты беспрецедентные меры для пресечения распространения инфекции, все московское здравоохранение работало с полной отдачей, были созданы тысячи коек для заразившихся COVID-19, обеспечено бесплатное лечение, работала скорая помощь.

«Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим исходя из той ситуации, которая складывается», — пояснил градоначальник.

Самое главное на взгляд мэра - обеспечение столичных жителей медицинской помощью. «Главное, мы должны, даже когда идем в пике (заболеваемости), обеспечить всех москвичей, каждого москвича, медицинской помощью: амбулаторной, скорой, стационарной. Не отказать никому. С другой стороны, дать возможность городу нормально жить», — написал в заключение Сергей Собянин.