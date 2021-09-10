Надстройка корабля загорелась в сухом доке в Кронштадте

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надстройка корабля горит в сухом доке в Кронштадтском районе Санкт- Петербурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит надстройка корабля в сухом доке. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пожар произошел по адресу: улица Петровская, дом 2. Согласно картографическому сервису 2ГИС, в этом здании находится Кронштадтский морской завод.