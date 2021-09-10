Для возвращения инфляции к 4% может понадобиться не одно повышение ключевой ставки - ЦБ РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая ситуация развивается таким образом, что для возвращения инфляции к 4% могут понадобится дополнительные повышения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы действительно дали сигнал о том, что <…> ситуация может развиваться таким образом, что для того, чтобы вернуть инфляцию к 4% может понадобится не одно повышение ключевой ставки. В этом смысле, можно сказать, сигнал стал чуть более жестким", - сказала она.