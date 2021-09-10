Роман Романенко призывает запретить обустройство платных парковок во дворах жилых домов
16:25 10.09.2021
|Автор фото: Иван Степанов
«Нехватка парковок – проблема любого мегаполиса, и Москва – не исключение. В новостройках этот вопрос хоть как-то решается, жилые комплексы сразу проектируют с подземным паркингом. Что же касается спальных районов, возведенных в прошлые годы, у людей есть единственный вариант – оставлять машины во дворе», — рассказал в беседе летчик-космонавт.
К нему обратились жители Юго-Запада столицы с жалобой на то, что некогда общедоступные расположенные во дворах жилых домов стоянки преобразовываются в платный паркинг. Депутат совместно с активистами отстоял право жителей бесплатно парковать свои машины во дворах домов, где они проживают по адресам улица Знаменские Садки, д.3, к.1 и улица Горчакова, д. 11.
На взгляд парламентария, это - полумеры, к проблеме нужно подходить глобально: «Например, закрепить на законодательном уровне запрет на предоставление в аренду земельных участков, прилегающих к жилым домам, для организации платных парковок», — считает Роман Романенко.
Учитывая ежегодное увеличение количества автомобилей в столице, дифицит парковочных мест неизбежен. Роман Романенко предложил свое решение проблемы: нужен удобный для всех общественный транспорт, это позволит горожанам сократить пользование личным автомобилем, а также вместо дорогостоящих подземных паркингов предложить горожанам быстровозводимые из металлоконструкций паркинги-этажерки или многоуровневые модульные стоянки по доступным ценам.
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