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Судейство в художественной гимнастике в Токио не отвечало требованиям олимпийского движения - Путин

17:00 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что судейство в художественной гимнастике на Играх в Токио отвечало требованиям олимпийского движения.

"Просто возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас (имеется в виду Наталья Кузьмина, которая является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике - прим. ТАСС), если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения", - сказал Путин, обращаясь к Ирине Винер-Усмановой, раскритиковавшей судейство на токийской Олимпиаде и заявившей о том, что Игры стали политизированными.

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