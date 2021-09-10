Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП - еврокомиссар
17:12 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы.
"Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% [ВВП], мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением", - заявил он.
НОВОСТИ
- 17:50 10.09.2021
- Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС
- 17:42 10.09.2021
- Посол США вызван в российский МИД
- 17:40 10.09.2021
- Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе
- 17:00 10.09.2021
- Судейство в художественной гимнастике в Токио не отвечало требованиям олимпийского движения - Путин
- 16:32 10.09.2021
- Глава МИД Польши признал, что Варшаве не удалось остановить реализацию Nord Stream 2
- 16:25 10.09.2021
- Роман Романенко призывает запретить обустройство платных парковок во дворах жилых домов
- 16:12 10.09.2021
- Для возвращения инфляции к 4% может понадобиться не одно повышение ключевой ставки - ЦБ РФ
- 16:00 10.09.2021
- Надстройка корабля загорелась в сухом доке в Кронштадте
- 15:47 10.09.2021
- Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии
- 15:32 10.09.2021
- Реакция талибов на протесты в Афганистане становится все более жесткой - ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать