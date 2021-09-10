Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП - еврокомиссар

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы.

"Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% [ВВП], мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением", - заявил он.