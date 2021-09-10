Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

17:40 Источник: Эхо Москвы

Российский президент выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. По словам Владимира Путина, сборная не играет на Олимпийских играх уже более двадцати лет и не будет играть еще двадцать, если в составах клубов будут одни иностранцы.

Российский футбольный союз анонсировал реформы этим летом после провала сборной на чемпионате Европы и неудачного выступления отечественных клубов в Еврокубках. Российские команды смягчение лимита на легионеров поддержали. Согласно действующим правилам, в клубной заявке из 25 игроков может быть 8 иностранцев. Эхо Москвы