Посол США вызван в российский МИД

17:42 Источник: Эхо Москвы

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передает ТАСС.

Как стало известно, Салливан был вызван на Смоленскую площадь из-за отказа ряду российских журналистов в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах терактов. Эхо Москвы

