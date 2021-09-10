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Посол США вызван в российский МИД

17:42 10.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ, передает ТАСС. 

Как стало известно, Салливан был вызван на Смоленскую площадь из-за отказа ряду российских журналистов в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах терактов. Эхо Москвы

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