17:50

Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС



Более 300 высокотехнологичных рабочих мест будет создано на Каширской ГРЭС после модернизации. Станция сможет вырабатывать около 6 млрд кВт-ч в год – это треть объема электроэнергии Подмосковья. Обновление завершат в 2028-м. Губернатор Московской областисовместно с гендиректорами ПАО «Интер РАО»и АО «Силовые машины»дал старт этому большому проекту. Написано послание будущим поколениям энергетиков, которое запечатали в капсулу и передали в музей ГРЭС. Ее вскроют через полвека.

«ГРЭС уже 100 лет дает тепло, свет, работу людям, жизнь Кашире и Московской области. Но время идет, станция устаревает, поэтому важно вдохнуть в нее вторую жизнь, – сказал губернатор. – Спасибо «Интер РАО», которое вместе с «Силовыми машинами» в рамках президентского проекта реализует здесь очень важный инвестпроект. Он даст самые высокие технологии. И очень приятно, что эти технологии – наших инженеров, ученых».

Впервые в России на электростанции будут инновационные парогазовые установки отечественного производства. Мощность – 900 МВт. В энергосистеме московского региона появится современный, надежный и экологичный энергоисточник.

«Новый этап в жизни Каширской ГРЭС стал возможным благодаря запуску президентом и правительством РФ программы модернизации тепловых электростанций. Каширская ГРЭС успешно прошла конкурсный отбор и выбрана площадкой для строительства новых инновационных блоков, – отметил гендиректор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. – Хотел бы отметить вклад Андрея Юрьевича Воробьева. В первоначальных условиях конкурса Каширская ГРЭС не могла принимать участие, но благодаря нашей совместной работе мы смогли убедить правительство».

Каширская ГРЭС – первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО. Возводилась под личным контролем Владимира Ленина. С 2012-го является филиалом «Интер РАО-Электрогенерация».

«2 года назад по поручению президента мы приступили к производству отечественных полностью импортонезависимых газовых турбин. Они будут установлены на Каширской ГРЭС. Первые поставки – в 2025-м», – отметил Александр Конюхов.

В ходе мероприятия работникам и ветеранам Каширской ГРЭС вручили областные награды.