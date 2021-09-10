Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС
17:50 10.09.2021
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Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС
«ГРЭС уже 100 лет дает тепло, свет, работу людям, жизнь Кашире и Московской области. Но время идет, станция устаревает, поэтому важно вдохнуть в нее вторую жизнь, – сказал губернатор. – Спасибо «Интер РАО», которое вместе с «Силовыми машинами» в рамках президентского проекта реализует здесь очень важный инвестпроект. Он даст самые высокие технологии. И очень приятно, что эти технологии – наших инженеров, ученых».
Впервые в России на электростанции будут инновационные парогазовые установки отечественного производства. Мощность – 900 МВт. В энергосистеме московского региона появится современный, надежный и экологичный энергоисточник.
«Новый этап в жизни Каширской ГРЭС стал возможным благодаря запуску президентом и правительством РФ программы модернизации тепловых электростанций. Каширская ГРЭС успешно прошла конкурсный отбор и выбрана площадкой для строительства новых инновационных блоков, – отметил гендиректор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. – Хотел бы отметить вклад Андрея Юрьевича Воробьева. В первоначальных условиях конкурса Каширская ГРЭС не могла принимать участие, но благодаря нашей совместной работе мы смогли убедить правительство».
Каширская ГРЭС – первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО. Возводилась под личным контролем Владимира Ленина. С 2012-го является филиалом «Интер РАО-Электрогенерация».
«2 года назад по поручению президента мы приступили к производству отечественных полностью импортонезависимых газовых турбин. Они будут установлены на Каширской ГРЭС. Первые поставки – в 2025-м», – отметил Александр Конюхов.
В ходе мероприятия работникам и ветеранам Каширской ГРЭС вручили областные награды.
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