После вакцинации "Спутником V" не зафиксировано случаев смерти - Гинцбург

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаев смерти после вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V" не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



"Смертельных случаев после вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день нет", - сказал он в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов.



"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.



