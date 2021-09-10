После вакцинации "Спутником V" не зафиксировано случаев смерти - Гинцбург
18:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Смертельных случаев после вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день нет", - сказал он в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов.
"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.
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