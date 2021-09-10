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Недопуск журналистов РФ на памятные мероприятия 11 сентября возмутило Союз журналистов

19:10 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз журналистов России возмущен недопуском журналистов МИА "Россия Сегодня" на мероприятия в память о погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом ТАСС заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

"В Союзе журналистов России возмущены этой недружественной акцией. Мы будем обращаться в Международную федерацию журналистов по этому поводу", - заявил он.

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подтвердил ТАСС информацию об отказе в США в аккредитации для журналистов агентства на мероприятия в память о жертвах терактов.

Киселев также заметил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку профессионального сообщества. "Здесь можно рассчитывать только на солидарность коллег, поскольку новые "правила" грозят всем", - сказал собеседник агентства.

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