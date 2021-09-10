Самый эффективный инструмент стимулирования спроса в России - программа кешбэка
19:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В 01:00 мск 10 сентября Ростуризм завершил программу туристического кешбэка, ею воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд руб., кешбэк составил 6,7 млрд руб. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы до 31 августа. Позднее этап был продлен до 14 сентября, туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.
"Сохранится или не сохранится [кешбэк] - для нас очень важно, чтобы это было инструментом повышения загрузки в межсезонье, мы хотим его использовать для увеличения глубины продаж. Здесь нам нужна поддержка в том числе и регионов, где все субъекты хозяйственной деятельности очень хорошо почувствовали значение этой программы. Ничего более эффективного с точки зрения стимулирования спроса за время существования государства под названием Российская Федерация после распада СССР не придумали. Если сейчас его отменят, это в значительной степени затормозит процесс создания межрегионального продукта и повышения эффективности капитальных вложений", - сказал он.
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