0
0
0
НОВОСТИ

Самый эффективный инструмент стимулирования спроса в России - программа кешбэка

19:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа туристического кешбека стала самым эффективным инструментом стимулирования спроса за всю историю современной России. Такое мнение в ходе рабочей поездки во Владимир высказал в пятницу почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

В 01:00 мск 10 сентября Ростуризм завершил программу туристического кешбэка, ею воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд руб., кешбэк составил 6,7 млрд руб. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы до 31 августа. Позднее этап был продлен до 14 сентября, туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

"Сохранится или не сохранится [кешбэк] - для нас очень важно, чтобы это было инструментом повышения загрузки в межсезонье, мы хотим его использовать для увеличения глубины продаж. Здесь нам нужна поддержка в том числе и регионов, где все субъекты хозяйственной деятельности очень хорошо почувствовали значение этой программы. Ничего более эффективного с точки зрения стимулирования спроса за время существования государства под названием Российская Федерация после распада СССР не придумали. Если сейчас его отменят, это в значительной степени затормозит процесс создания межрегионального продукта и повышения эффективности капитальных вложений", - сказал он.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 10.09.2021
Недопуск журналистов РФ на памятные мероприятия 11 сентября возмутило Союз журналистов
0
69
18:20 10.09.2021
После вакцинации "Спутником V" не зафиксировано случаев смерти - Гинцбург
0
140
18:13 10.09.2021
Каждый житель Москвы вносит свой вклад в ее процветание - Разворотнева
0
140
17:50 10.09.2021
Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС
0
186
17:42 10.09.2021
Посол США вызван в российский МИД
0
244
17:40 10.09.2021
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе
0
217
17:12 10.09.2021
Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП - еврокомиссар
0
206
17:00 10.09.2021
Судейство в художественной гимнастике в Токио не отвечало требованиям олимпийского движения - Путин
0
284
16:32 10.09.2021
Глава МИД Польши признал, что Варшаве не удалось остановить реализацию Nord Stream 2
0
300
16:25 10.09.2021
Роман Романенко призывает запретить обустройство платных парковок во дворах жилых домов
0
263

Возврат к списку