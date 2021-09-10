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Временное исполнение обязанностей главы МЧС возложено на генерала Чуприяна

20:10 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замглавы МЧС РФ генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян будет временно исполнять обязанности руководителя этого ведомства. Распоряжение президента РФ Владимира Путина об этом опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <...> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в документе. Распоряжение вступило в силу.

В среду, 8 сентября, в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

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