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Движение за возвращение Саакашвили на родину создано в Грузии

20:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом Чарквиани в пятницу сообщила на презентации своего движения.

"Основывается организация на общественных началах, которая называется "Общенародное движение". Мы должны мирно вернуть в страну того президента, который развил грузинское государство инвестициями, создал из разваленной, темной Грузии государство и поставил его на ноги", - сказала Чарквиани.

У организации уже есть свой офис в Тбилиси, куда может прийти любой желающий и записаться в ряды людей, которые встретят экс-президента на родине. Как отметила Чарквиани, ее организация будет существовать на пожертвования грузинских эмигрантов.

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