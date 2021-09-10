Движение за возвращение Саакашвили на родину создано в Грузии
20:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Основывается организация на общественных началах, которая называется "Общенародное движение". Мы должны мирно вернуть в страну того президента, который развил грузинское государство инвестициями, создал из разваленной, темной Грузии государство и поставил его на ноги", - сказала Чарквиани.
У организации уже есть свой офис в Тбилиси, куда может прийти любой желающий и записаться в ряды людей, которые встретят экс-президента на родине. Как отметила Чарквиани, ее организация будет существовать на пожертвования грузинских эмигрантов.
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