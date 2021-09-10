Движение за возвращение Саакашвили на родину создано в Грузии

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом Чарквиани в пятницу сообщила на презентации своего движения.



"Основывается организация на общественных началах, которая называется "Общенародное движение". Мы должны мирно вернуть в страну того президента, который развил грузинское государство инвестициями, создал из разваленной, темной Грузии государство и поставил его на ноги", - сказала Чарквиани.



У организации уже есть свой офис в Тбилиси, куда может прийти любой желающий и записаться в ряды людей, которые встретят экс-президента на родине. Как отметила Чарквиани, ее организация будет существовать на пожертвования грузинских эмигрантов.



