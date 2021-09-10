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В скорейшем возобновлении туризма заинтересованы все страны - Лавров

21:30 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны, включая Россию, заинтересованы в скорейшем возобновлении туризма. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Переход к полноценным туристическим потокам будет постепенным, уже открыт Египет. Постепенно это будет все облегчаться. Повторю еще раз, я не специалист, но я сталкиваюсь с моими коллегами, которые отвечают за санитарную безопасность, весь мир идет на ощупь, никто не знает, какая будет и будет ли следующая волна. Это слишком мало для того, чтобы сделать такие долгосрочные аналитические выводы и принять на правительственном уровне соответствующие решения. Все заинтересованы в том, чтобы туризм возобновлялся как можно скорее", - сказал он.

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