На учения "Мирная миссия" в РФ прибыли более 500 китайских военнослужащих

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай направил в Россию 558 военнослужащих на антитеррористические учения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021". Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, участники из КНР уже прибыли на полигон Донгуз в Оренбургской области.



Совместные маневры пройдут с 11 по 25 сентября, в них примут участие порядка 4 тыс. военнослужащих из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.



Учения должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса были перенесены на 2021 год.



