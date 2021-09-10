0
0
35
НОВОСТИ

На учения "Мирная миссия" в РФ прибыли более 500 китайских военнослужащих

22:10 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай направил в Россию 558 военнослужащих на антитеррористические учения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021". Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, участники из КНР уже прибыли на полигон Донгуз в Оренбургской области.

Совместные маневры пройдут с 11 по 25 сентября, в них примут участие порядка 4 тыс. военнослужащих из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Учения должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса были перенесены на 2021 год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 10.09.2021
От коронавируса вакцинировались около 46,5 млн россиян - Голикова
0
46
21:30 10.09.2021
В скорейшем возобновлении туризма заинтересованы все страны - Лавров
0
124
21:20 10.09.2021
Все больше британцев отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии
0
147
20:20 10.09.2021
Движение за возвращение Саакашвили на родину создано в Грузии
0
198
20:10 10.09.2021
Временное исполнение обязанностей главы МЧС возложено на генерала Чуприяна
0
204
19:20 10.09.2021
Самый эффективный инструмент стимулирования спроса в России - программа кешбэка
0
301
19:10 10.09.2021
Недопуск журналистов РФ на памятные мероприятия 11 сентября возмутило Союз журналистов
0
338
18:20 10.09.2021
После вакцинации "Спутником V" не зафиксировано случаев смерти - Гинцбург
0
366
18:13 10.09.2021
Каждый житель Москвы вносит свой вклад в ее процветание - Разворотнева
0
307
17:50 10.09.2021
Андрей Воробьев дал старт модернизации Каширской ГРЭС
0
372

Возврат к списку