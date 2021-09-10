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От коронавируса вакцинировались около 46,5 млн россиян - Голикова

22:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 млн россиян, полностью привились уже 39,8 млн человек. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя - 39,8 млн", - сказала вице-премьер.

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