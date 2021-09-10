От коронавируса вакцинировались около 46,5 млн россиян - Голикова
22:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя - 39,8 млн", - сказала вице-премьер.
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