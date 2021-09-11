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Посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений - предположение Госдепа

22:50 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США считает, что посол в Москве Джон Салливан, который был вызван в пятницу в МИД России, обсуждал там вопросы двусторонних отношений. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс- службы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер.

"В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел [РФ] Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента [США Джо] Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", - сказала она.

Портер отказалась уточнить, придерживаются ли в Госдепартаменте того мнения, что Салливана не вызывали в МИД, а он просто встретился там с Рябковым. "Я лишь вновь подчеркну то, что мы говорили ранее: у посла Салливана сегодня, в пятницу, была встреча с заместителем министра иностранных дел Рябковым", - сообщила замглавы пресс-службы дипведомства, коснувшись соответствующего вопроса.

Она также не стала комментировать заявления о нарушениях законов цифровыми гигантами США перед выборами в России. "Что касается вашего конкретного вопроса о технологических компаниях, я не могу давать какие-либо дальнейшие комментарии", - добавила Портер.

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