Посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений - предположение Госдепа
22:50 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел [РФ] Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента [США Джо] Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", - сказала она.
Портер отказалась уточнить, придерживаются ли в Госдепартаменте того мнения, что Салливана не вызывали в МИД, а он просто встретился там с Рябковым. "Я лишь вновь подчеркну то, что мы говорили ранее: у посла Салливана сегодня, в пятницу, была встреча с заместителем министра иностранных дел Рябковым", - сообщила замглавы пресс-службы дипведомства, коснувшись соответствующего вопроса.
Она также не стала комментировать заявления о нарушениях законов цифровыми гигантами США перед выборами в России. "Что касается вашего конкретного вопроса о технологических компаниях, я не могу давать какие-либо дальнейшие комментарии", - добавила Портер.
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