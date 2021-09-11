Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
09:00 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете "Нью-Йорк таймс", которое было опубликовано в пятницу на ее сайте.
По словам Столтенберга, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать [военную кампанию]", указал Столтенберг.
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