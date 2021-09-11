0
0
111
НОВОСТИ

Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане

09:00 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете "Нью-Йорк таймс", которое было опубликовано в пятницу на ее сайте.

По словам Столтенберга, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать [военную кампанию]", указал Столтенберг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 11.09.2021
Руководители Волго-Вятского банка Сбербанка провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов
0
81
10:15 11.09.2021
Поврежденный от взрыва газа дом в Елецком районе будет снесен
0
85
09:38 11.09.2021
В Елецком районе Липецкой области в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
0
151
09:15 11.09.2021
В субботу 11 сентября в Москве по прогнозам будет тепло и без осадков
0
144
09:00 11.09.2021
Число жертв COVID-19 перевалило за 4,5 млн человек
0
141
22:50 10.09.2021
Посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений - предположение Госдепа
0
672
22:20 10.09.2021
От коронавируса вакцинировались около 46,5 млн россиян - Голикова
0
670
22:10 10.09.2021
На учения "Мирная миссия" в РФ прибыли более 500 китайских военнослужащих
0
685
21:30 10.09.2021
В скорейшем возобновлении туризма заинтересованы все страны - Лавров
0
778
21:20 10.09.2021
Все больше британцев отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии
0
758

Возврат к списку