Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете "Нью-Йорк таймс", которое было опубликовано в пятницу на ее сайте.

По словам Столтенберга, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать [военную кампанию]", указал Столтенберг.