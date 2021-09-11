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В субботу 11 сентября в Москве по прогнозам будет тепло и без осадков

09:15 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

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