Число жертв COVID-19 перевалило за 4,5 млн человек
09:00 11.09.2021 Источник: Интерфакс
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616 тыс. 874 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
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