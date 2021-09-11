Число жертв COVID-19 перевалило за 4,5 млн человек

09:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616 тыс. 874 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.