0
0
101
НОВОСТИ

Число жертв COVID-19 перевалило за 4,5 млн человек

09:00 11.09.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616 тыс. 874 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 11.09.2021
Руководители Волго-Вятского банка Сбербанка провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов
0
81
10:15 11.09.2021
Поврежденный от взрыва газа дом в Елецком районе будет снесен
0
85
09:38 11.09.2021
В Елецком районе Липецкой области в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
0
151
09:15 11.09.2021
В субботу 11 сентября в Москве по прогнозам будет тепло и без осадков
0
144
09:00 11.09.2021
Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
0
159
22:50 10.09.2021
Посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений - предположение Госдепа
0
672
22:20 10.09.2021
От коронавируса вакцинировались около 46,5 млн россиян - Голикова
0
670
22:10 10.09.2021
На учения "Мирная миссия" в РФ прибыли более 500 китайских военнослужащих
0
685
21:30 10.09.2021
В скорейшем возобновлении туризма заинтересованы все страны - Лавров
0
778
21:20 10.09.2021
Все больше британцев отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии
0
758

Возврат к списку