В Елецком районе Липецкой области в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

09:38 Источник: Интерфакс

В субботу 11 сентября в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошёл взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района, три человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Липецкой области. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В пресс-службе администрации Липецкой области и региональном управлении МЧС подтвердили факт обнаружения тела третьего погибшего. "Найденный под завалами мужчина, погиб", - сказал представитель обладминистрации.

В МЧС отметили, что поисковые работы на месте обрушения части здания жилого дома продолжаются.