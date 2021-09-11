В Елецком районе Липецкой области в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
09:38 11.09.2021 Источник: Интерфакс
В субботу 11 сентября в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошёл взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.
Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района, три человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Липецкой области. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В пресс-службе администрации Липецкой области и региональном управлении МЧС подтвердили факт обнаружения тела третьего погибшего. "Найденный под завалами мужчина, погиб", - сказал представитель обладминистрации.
В МЧС отметили, что поисковые работы на месте обрушения части здания жилого дома продолжаются.
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