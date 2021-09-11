Поврежденный от взрыва газа дом в Елецком районе будет снесен

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двухэтажное здание в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, в котором произошел взрыв бытового газа, будет снесено. Люди получат новое жилье, сообщил в субботу глава администрации региона Игорь Артамонов на своей странице в "Инстаграме".

"Что касается дома - здание будет снесено. Жильцы получат новое жилье за счет бюджета", - говорится в сообщении.

Он отметил, что механизм получения нового жилья прорабатывается. Пока что людям предложат разместиться в Ельце и Елецком районе. Разбор завалов продолжается.

Власти выделят семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей, семьям пострадавших - 0,5 млн рублей, сообщил журналистам Артамонов.