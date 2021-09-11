Руководители Волго-Вятского банка Сбербанка провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов

10:15

К началу нового учебного года ТОП-менеджеры Волго-Вятского банка Сбербанка приняли участие в торжественных линейках в учебных заведениях и провели серию лекций, в рамках которых поделились своим опытом и знаниями.

Лекции проходили в период с 1 по 10 сентября в 38 учебных заведениях, в которых приняло участие более 3 тысяч школьников и студентов. Руководители головных отделений 9 территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о правилах пользования банковскими картами, инструментах накопления сбережений, финансовых инструментах для повышения личного дохода, правилах безопасности и современных цифровых сервисах, а также о навыках и компетенциях, которые необходимы для успешной работы по новым специальностям.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин выступил для студентов Приволжского исследовательского медицинского университета с лекцией на тему «Постоянное развитие в меняющемся мире».

«Миллионы школьников и студентов по всей России начали новый учебный год, – сказал он. – Кто-то впервые сел за парту или зашел в аудиторию, а для кого-то это год принятия ключевых решений, выстраивания дальнейшего пути. Но каждому важно помнить, что непрерывное обучение и развитие – это то, что позволит быть востребованным в современном мире. Нам крайне важно повышать уровень знаний у молодежи, поэтому мы традиционно в начале учебного года проводим лекции и делимся своим опытом. Уверен, это уникальная возможность позитивно повлиять на жизнь наших школьников и студентов».

Также в Удмуртии 2 сентября состоялось открытие обучающего проекта для школьников и студентов от 14 до 20 лет «Школа бизнеса», по итогам которого в ноябре 2021 года лучший молодой предприниматель получит приз в размере одного миллиона рублей на развитие своей бизнес-идеи. Проект реализуется Корпорацией развития Удмуртии при поддержке правительства республики и Сбера. На участие в проекте поступило более 1000 заявок, а 2 сентября были определены 20 человек, которые смогут принять участие в реалити-шоу. Сейчас с ними уже работают опытные тренеры и эксперты.