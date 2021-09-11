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НОВОСТИ

Россиян - медалистов Олимпиады наградят германскими машинами

11:00 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Золотые медалисты Олимпиады получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

"Золото" - X5 различных комплектаций, "серебро" - Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и "бронза" - это тоже Х3, но чуть- чуть пониже уровень", - сказал он.

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