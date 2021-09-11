0
0
72
НОВОСТИ

Госдеп США обещает и дальше мешать запуску "Северного потока 2"

11:20 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут продолжать работу по сдерживанию запуска газопровода "Северный поток - 2", несмотря на завершение его строительства. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн в субботу на форуме YES Brainstorming.

"Северный поток - 2" - это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на "Северный поток - 2", будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - сказал он.

Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты. "Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние РФ", - добавил Хохштайн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 11.09.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 11 сентября, 2021
0
91
11:30 11.09.2021
Путин считает, что в этом году может быть установлен рекорд по вводу жилья
0
113
11:00 11.09.2021
Россиян - медалистов Олимпиады наградят германскими машинами
0
165
10:15 11.09.2021
Руководители Волго-Вятского банка Сбербанка провели лекции для 3 тысяч школьников и студентов
0
196
10:15 11.09.2021
Поврежденный от взрыва газа дом в Елецком районе будет снесен
0
222
09:38 11.09.2021
В Елецком районе Липецкой области в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
0
264
09:15 11.09.2021
В субботу 11 сентября в Москве по прогнозам будет тепло и без осадков
0
244
09:00 11.09.2021
Число жертв COVID-19 перевалило за 4,5 млн человек
0
239
09:00 11.09.2021
Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
0
268
22:50 10.09.2021
Посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений - предположение Госдепа
0
738

Возврат к списку