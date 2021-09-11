Госдеп США обещает и дальше мешать запуску "Северного потока 2"
11:20 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США будут продолжать работу по сдерживанию запуска газопровода "Северный поток - 2", несмотря на завершение его строительства. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн в субботу на форуме YES Brainstorming.
"Северный поток - 2" - это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на "Северный поток - 2", будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - сказал он.
Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты. "Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние РФ", - добавил Хохштайн.
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