Путин считает, что в этом году может быть установлен рекорд по вводу жилья

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в России в 2021 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"У нас в целом по стране может быть рекорд", - сказал Путин, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в этом году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.