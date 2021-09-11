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Путин считает, что в этом году может быть установлен рекорд по вводу жилья

11:30 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в России в 2021 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"У нас в целом по стране может быть рекорд", - сказал Путин, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в этом году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.

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