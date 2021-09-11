Данные о заражении COVID-19 в России на 11 сентября, 2021

11:45 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 891 случай, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 891 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 425 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число новых случаев коронавируса, выявленных за минувшие сутки, на 550 превышает количество заболевших, о которых сообщалось накануне - по данным на пятницу в РФ было зафиксировано 18 тыс. 341 заражение.

Небольшой рост отмечен также в Москве - 1 тыс. 940 случаев, в пятницу было 1 тыс. 566 новых больных. В Санкт-Петербурге выявлено за сутки 1 тыс. 629 заболевших, накануне сообщалось о регистрации 1 тыс. 504 случаев COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса умели 796 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 46, в Санкт-Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 121 тыс. 516 случаев коронавирусной инфекции, 191 тыс. 961 умерших и 6 млн 375 тыс. 160 выписанных, в том числе 17 тыс. 888 выписаны за последние сутки. В Москве выздоровели 1 тыс. 317 пациентов.